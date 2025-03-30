New York'ta Müslümanlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti
ABD'nin New York şehrinde Ramazan Bayramı dolayısıyla camilere akın eden Müslümanlar yoğun katılım ile bayram namazını eda etti. Camilere sığmayan cemaat, açık havada namaz kıldı ve bayram sonrası birlikte dua ederek birlik mesajı verdi.
ABD'nin New York şehrinde camilere akın eden Müslümanlar bayram namazını eda etti.
ABD'de Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla camilere akın etti. Farklı milletlerden binlerce Müslüman, New York şehrindeki Mimar Sinan Camii ve Al Amin Jame Camii'nde bayram namazı kıldı. Yoğun katılım nedeniyle dolan camilerin avlularına ve sokaklara halılar serildi. Camilere sığmayan cemaat açık havada namazını eda etti.
Namaz sonrası cami önlerinde bayramlaşan vatandaşlar, birlikte dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel