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Nevşehir İl Özel İdaresi Ekipleri Su Arızalarına Anında Müdahale Etti

Nevşehir İl Özel İdaresi Ekipleri Su Arızalarına Anında Müdahale Etti
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Nevşehir İl Özel İdaresi, Çiftlik, Mustafapaşa ve Başdere köylerinde meydana gelen su arızalarına anında müdahale ederek, köylülerin su ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler, arızaları aynı gün içinde gidererek suyun evlere ulaşmasını sağladı.

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, Çiftlik, Mustafapaşa ve Başdere köylerinde meydana gelen su arızalarına anında müdahale ederek giderdi.

Nevşehir İl Özel İdaresi, köylerde meydana gelen arızalara müdahale etmeye devam ediyor. Ekipler, Çiftlik, Mustafapaşa ve Başdere'den gelen su arızası ihbarı üzerine köylere anında müdahale etti. Saha ekipleri, köy sakinlerinin susuz kalmaması için yoğun bir çaba sarf etti. İl Özel İdaresi ekipleri, aynı gün içinde Çiftlik, Mustafapaşa ve Başdere'de meydana gelen su arızalarını gidererek, suyun yeniden evlere ulaşmasını sağladı.

Köy sakinleri, İl Özel İdaresi ekiplerine ve yetkililere teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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