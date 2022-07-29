Nevşehir haberleri... Nevşehir Belediyesi alt yapı çalışmalarına devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir haberleri... Nevşehir Belediyesi alt yapı çalışmalarına devam ediyor

Nevşehir haberleri... Nevşehir Belediyesi alt yapı çalışmalarına devam ediyor

Nevşehir haber: Nevşehir Belediyesi; Güzelyurt Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde eski içme suyu borularından kaynaklanan su kesintilerine son vermek için belediye ekipleri alt yapı çalışmalarına başladı.

 - Güncelleme:

Nevşehir Belediyesi; Güzelyurt Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde eski içme suyu borularından kaynaklanan su kesintilerine son vermek için belediye ekipleri alt yapı çalışmalarına başladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından bahar aylarının gelmesi ile başlayan altyapı yatırımları aralıksız sürüyor. Kentin birçok mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için yoğun bir mesai harcayan belediye ekiplerinin yeni durağı Güzelyurt Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Caddesi oldu. Yoğun bir yerleşiminin bulunduğu cadde de eski içme suyu borularından kaynaklanan su kesintilerine son vererek vatandaşlarının yaz aylarında yaşadığı mağduriyeti gidermek isteyen belediye ekipleri bu sabah çalışmalarına başladı. İlk olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol söküm çalışması yapılan cadde de Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından içme suyu hattı tamamen yenilenecek.

Yeni nesil polietilen borularla güçlendirilecek olan içme suyu hattının tamamlanmasının ardından ise ise yaya kaldırımları yenilenerek yol yapım çalışması başlatılacak. - NEVŞEHİR

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şehit Ömer Halisdemir Caddesi Nevşehir su Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title