Nevşehir haber | Nevşehir Valisi ilk defa kediye dokundu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel '4 Ekim hayvanları koruma günü' dolayısıyla Nevşehir Hayvan Kasabasını öğrenciler ile birlikte ziyaret etti. Becel, ilk defa burada bir kediyi kucağına aldığını kaydetti.

Öğrenciler ve protokol üyeleri ile birlikte hayvan kasabasını gezen Vali Becel, burada ilk defa bir kediyi kucağına aldığını söyledi. Kucağına aldığı kediye öğrenciler ile birlikte "boncuk" ismini veren Vali Becel, "Sokak hayvanlarının doğal ortamlarını biz alıyoruz. Onların doğal ortamlarını aldığımız için yaşayacakları alan bırakmadığımızdan dolayı sokaklarda fazlaca karşılaşabiliyoruz. Hayvanlar ve bitkiler ile tabiat bir bütün. Onlarla birlikte çok güzel" şeklinde konuştu.

Vali Becel "Her geçen gün evlerde kedi ve köpekleri sahiplenen vatandaşlarımızın sayısının da çoğaldığını görüyoruz. Onları korumamız ve sevgi göstermemiz lazım. Hayvan sahiplenmek isteyenlerin barınaklardan sahiplenmelerini istiyoruz. Bu arkadaşlarımıza verecek sevgimiz var. Hayvan kasabasının kapasitesini artırılacak ve içerisine de bir poliklinik yapılacak. Şu an içinde bulunduğumuz barınağın yaşam şartları son derece güzel. Hayvanlara en iyi şartlarda bakım yapılabiliyor. Ayrıca hasta olan hayvanlarında tedavileri yapılabiliyor. Şu an kapasitenin artırılması ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. 150 hayvanlık bir kısım daha eklenecek. Tamamlandığında 300 hayvan aynı anda barınağımızda kalabilecek. Ayrıca birde poliklinik yapıyoruz. Burada da hem kısırlaştırma ile ilgili, hem de tedavi ile ilgili daha sağlıklı bir ortamda daha yeterli bir ortamda hizmet vermek gayesiyle poliklinik inşaatımızda devam ediyor" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR