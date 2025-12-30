Haberler

Nevşehir'de eğitime 1 gün ara verildi

Nevşehir'de eğitime 1 gün ara verildi
Güncelleme:
Nevşehir Valiliği, etkili olacak kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca çeşitli kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Nevşehir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre 31 Aralık Çarşamba günü Nevşehir genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiği, gün boyunca buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca tipi ve görüş mesafesinde daralma gibi olumsuzlukların yaşanabileceği, bu durumun ulaşımda ve öğrenci hareketliliğinde risk oluşturabileceği ifade edildi. Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla il genelinde eğitime ara verilmesi kararı alındığı bildirildi. Bu kapsamda Nevşehir genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Öte yandan, eğitime ara verilen gün boyunca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel, engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler, engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
