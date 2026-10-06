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Nevşehir'de drift görüntüsündeki otomobil bulundu, sürücüye 140 bin lira ceza kesildi

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Nevşehir'de sosyal medyadaki drift görüntülerindeki plakası tespit edilemeyen otomobil, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bulundu. Sürücüye 140 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu; hakkında adli işlem başlatıldı.

NEVŞEHİR'de sosyal medyada paylaşılan drift görüntülerindeki plakası tespit edilemeyen otomobil, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine ve araca 60 gün süreyle el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve bir otomobilin drift yaptığı görüntüler üzerine harekete geçti. Görüntüleri titizlikle inceleyen ekipler, videoda plakası okunmayan otomobilin modelini ve sürücüsünün kimliğini tespit etti.

Belirlenen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 140 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan sürücünün kullandığı otomobil ise 60 gün boyunca trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.

Sürücü hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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