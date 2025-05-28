Nevşehir'de 1 Vali yardımcısı ve 3 kaymakamın görev yeri değişti

Nevşehir'de 1 Vali yardımcısı ve 3 kaymakamın görev yeri değişti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararnamesiyle Nevşehir'de 3 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yerleri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararnamesiyle Nevşehir'de 3 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yerleri değişti.

Vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi yayınlandı. Resmi Gazetede yayınlanan kararnameye göre, Nevşehir Vali Yardımcısı Haluk SEZEN Niğde Vali Yardımcılığı görevine, Kozaklı Kaymakamı Yasin Gürkan Tunceli Hozat Kaymakamlığına, Hacıbektaş Kaymakamı Abdulkadir Nar Bayburt Aydıntepe Kaymakamlığına, Ürgüp Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu ise Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliği görevine getirildi.

Uşak Vali Yardımcısı Önder Can Nevşehir Vali Yardımcılığına, Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun Ürgüp Kaymakamlığına atandı. Nevşehir Valiliği Hukuk Müşaviri Osman Güven'de aynı kararname ile Tokat Vali Yardımcılığı görevine atandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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