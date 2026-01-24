Tekirdağ kıyılarında su samuru görüntülendi

Nesli tehlike altında bulunan su samuru, Tekirdağ sahil kesiminde balık avlarken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tekirdağ kıyılarında nadir rastlanan su samuru, sabah saatlerinde sahile yakın bir noktada deniz yüzeyinde avlanırken görüldü. Bir süre suyun üzerinde kalan su samurunun yakaladığı balığı kıyıya yakın alanda yemesi, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. O anları fark eden sahildeki vatandaşlar, cep telefonlarıyla su samurunu görüntüledi.

Doğal yaşamın önemli türleri arasında yer alan ve korunması gereken su samurunun rahat tavırları, sahilde bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi. - TEKİRDAĞ