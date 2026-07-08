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Sinop'ta Nesli Koruma Altında Bulunan Porsuk Görüntülendi

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Türkiye'de nesli koruma altında bulunan ve IUCN kırmızı listesinde yer alan porsuk, Sinop'un Erfelek ilçesinde fotokapanla görüntülendi. Uzmanlar, bu durumun bölgedeki ekosistemin sağlıklı işlediğine işaret ettiğini belirtti.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Türkiye'de nesli koruma altında bulunan porsuk, Sinop'un Erfelek ilçesinde fotokapana yakalandı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altında olan hayvanları ifade eden "kırmızı listesi"nde yer alan porsuk, Erfelek Gümüşsuyu'ndaki ormanlık alanda yiyecek ararken görüntülendi.

Gece saatlerinde hareket halinde olan ve çevresini dikkatle inceleyerek besin arayan porsuğun o anları, bölgeye kurulan fotokapan sistemine anbean yansıdı.

Uzmanlar, bu tür görüntülerin bölgedeki ekosistemin sağlıklı işlediğine işaret ettiğini belirterek, yaban hayatı çeşitliliğinin korunmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: ANKA
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