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Neşet Ertaş, Vefatının 12. Yılında Anıldı

Neşet Ertaş, Vefatının 12. Yılında Anıldı
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Merhum Bozlak sanatçısı Neşet Ertaş, vefatının 12. yıl dönümünde Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreni ile anıldı. Törene ailesi ve sevenleri katıldı, dualar okundu.

Merhum Bozlak sanatçısı Neşet Ertaş, vefatının 12. yıl dönümünde Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine sanatçının ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oğlu Hüseyin Ertaş, törende yaptığı konuşmada, babasının öğrettiği en büyük şeyin insanın kendisinin sahibi olduğunu vurguladı. Hüseyin Ertaş, "Babam, bize hayatımız boyunca en önemli şeyin kendimize sahip çıkmak olduğunu öğretti. O, yaşamı boyunca her zaman mütevazı kaldı ve halkın sanatçısı oldu" dedi. Duaların okunması ve çiçeklerin bırakılmasının ardından tören sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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