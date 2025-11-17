Haberler

Neşeli Günler'in Ziya'sı: 70 Yaşındaki Sadık Çelikten Ücretsiz Tıraş Yapıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un son eski usul işportacılarından Sadık Çelikten, Neşeli Günler filmindeki Ziya karakterinden ilham alarak sokaklarda ücretsiz tıraş ediyor. Takım elbisesi ve esprili diyaloglarıyla dikkat çeken Çelikten, 30 yıldır bu işi yaparak insanları mutlu etmeyi amaçlıyor.

Neşeli Günler Filmi'nde Şener Şen'in canlandırdığı "Ziya" karakterinden ilham alan 70 yaşındaki Sadık Çelikten takım elbisesi ve ilginç diyaloglarıyla vatandaşları ücretsiz tıraş ediyor, beğenenlere ise tıraş aletini satıyor.

İstanbul'un nadir kalan eski usul işportacıları gün geçtikçe azalırken, Neşeli Günler Filmi'nde Şener Şen'in canlandırdığı "Ziya" karakteri İstanbul'da gerçek oldu. Şehrin son kalan eski usul işportacılarından 70 yaşındaki Sadık Çelikten; takım elbisesi, beyaz ayakkabıları ve renkli kişiliği ile dikkatleri hemen üzerinde çekiyor. Çelikten vatandaşları ücretsiz bir şekilde sokak ortasında tıraş ediyor. Bu kez Eminönü'nde tezgah açan Çelikten, vatandaşları tıraş ederken sözleriyle çevresindekileri güldürüyor. Daha sonra ise esprili sözleri ile tıraş yaptığı aleti ise uygun fiyata satıyor. 13 ülke 80 şehirde bedava tıraş yaptığını ifade eden Çelikten, çevresinden her zaman olumlu yorumlar aldığını söylüyor.

"Ben bu işi yaparken Şener Şen'den de etkilendim"

13 ülke 80 şehirde bedava tıraş yaptığını ifade eden ve 30 yıldır işportacılık yapan 70 yaşındaki Sadık Çelikten, "Bedava tıraş yaptığım zaman insanlar çok mutlu oluyorlar. Ufak bir tebessüm insanları mutlu ediyor. Ben de insanları mutlu etmek için bu şekilde bedava tıraş yapıyorum. Tıraş yaptığım insanlardan para almıyorum. Ben bu işi yaparken Şener Şen'den de etkilendim. Onun oynadığı bir filimde görmüştüm. Ben ticaret amacıyla değil. İnsanların yüzünü güldürmek amacıyla böyle bir tıraş yapıyorum. Berberler biraz tepki gösteriyor çünkü bir tıraş 400-500 TL altına olmuyor. Ben bedava yaptığım için ufak bir tepki oluyor. Vatandaşlar beni gördüğü zaman çok mutlu oluyor. Herkes çok güzel bir iş yaptığımı söylüyor. Benimle sürekli resim çektiriyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski HDP'li vekil Erbakan'ın partisine katıldı
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı

A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.