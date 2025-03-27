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Nemrut Krater Gölü'nün Havadan Görüntüleri Büyüleyici

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, havadan çekilen görüntülerle muhteşem manzarasıyla göz dolduruyor. Doğal güzellikleri ve ekosistem zenginliği ile bilinen göl, doğa fotoğrafçıları ve macera sevenler için cazip bir destinasyon.

Nemrut Krater Gölü böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü havadan görüntülendi.

İstanbul'dan Van'a seyahat eden Hakan Yur adlı vatandaş, uçağın Tatvan semalarında seyir halindeyken gölün muhteşem manzarasını kayda aldı. Uçaktan çekilen görüntülerde, doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olan Nemrut Krater Gölü'nün masmavi suları ve çevresindeki etkileyici coğrafyası ve karlı görüntüsü net bir şekilde görülüyor. Nemrut Krater Gölü, hem doğal güzelliği hem de ekosistem zenginliği ile bölgenin en önemli turistik noktalarından biri olarak biliniyor.

Ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunan göl, özellikle doğa fotoğrafçıları ve macera severler için cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor.

Nemrut Krater Gölü'nün Havadan Görüntüleri Büyüleyici
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY - Yerel
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