Nemrut Dağı Nisan Ayında Beyazla Büyülendi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı, beklenmedik kar yağışı ile bahara beyaz bir örtüyle girdi. Yerli ve yabancı turistler, tarihi heykellerin karla kaplandığı bu muhteşem manzarayı deneyimledi.
Adıyaman'ın Kahta ilçe sınırları içinde yer alan, Dünya Unesco Kültür Mirası listesinde bulunan Nemrut Dağı, Nisan ayında beyaza büründü.
Adıyaman'ın Kahta ilçe sınırlarında bulunan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaştı. Baharı beklerken kar yağışına sahne olan dağda devasa heykeller beyaza büründü. 2 Bin 206 metre yükseklikte yer alan Nemrut Dağı'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler kar sürpriziyle karşılaştı.
Turistler bir yandan tarihi keşfederken bir yandan ise yağan karın tadını çıkarttı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel