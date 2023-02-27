Nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı
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Nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı Erzincan'da Karasu Nehri'nde mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı
ERZİNCAN - Erzincan'da Karasu Nehri'nde mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karasu nehrinde eski köprü ayaklarının üzerinde bir köpeğin mahsur kaldığı ve birkaç gündür orada bulunduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu başlattı. Köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpek doğaya salındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel