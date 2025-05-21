Nazilli Meslek Lisesi'nde Bilim Fuarı Düzenlendi

Meslek liselilerin bilim projeleri görücüye çıktı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde en köklü okullar arasındaki yer alan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilim fuarı düzenlendi.

Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında desteklenen Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bilim fuarında 19 proje yer aldı. Proje Koordinatörü Özcan Çetin öncülüğünde hazırlanan fuarda, 35 öğretmen ve 51 öğrencinin katkısıyla oluşturulan 19 proje sergilendi. Bilim ve teknolojiyi eğitimle buluşturan 20 farklı tematik alanda hazırlanan projeler büyük beğeni gördü. Öğrencilerin yenilikçi fikirleri ve özgün çözümleri, ziyaretçilerden tam not aldı. Katılımcılar, stantları gezerek projeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Okul Müdürü Faruk Al'ın ev sahipliğinde gerçekleşen fuara, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yıldıray Demir ve Arif Tokmak'ın yanı sıra öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Fuar 2 gün açık kalacak.