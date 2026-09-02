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Nazilli Devlet Hastanesi'nde Çalışan Memnuniyeti Toplantısı

Nazilli Devlet Hastanesi'nde Çalışan Memnuniyeti Toplantısı
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Nazilli Devlet Hastanesi'nde fizyoterapistler, fizyoterapi teknikerleri ve gerontoloji çalışanlarıyla bir toplantı düzenlendi. Başhekim Yardımcısı Dr. Akif Akça'nın katıldığı toplantıda, çalışanların görüş, talep ve önerileri ele alındı. Kurum içi iletişimin güçlendirilmesi, çalışma ortamının iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedeflendi. Hastane yetkilileri, bu tür çözüm odaklı buluşmaların devam edeceğini belirtti.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan fizyoterapistler, fizyoterapi teknikerleri ve gerontoloji çalışanlarıyla çalışan memnuniyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde düzenlenen toplantıya Başhekim Yardımcısı Dr. Akif Akça ile Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu katıldı. Toplantıda, çalışanların görüş, talep ve önerileri ele alınırken kurum içi iletişimin güçlendirilmesi, çalışma ortamının geliştirilmesi ve sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Çalışanların karşılaştıkları sorunların ve çözüm önerilerinin de değerlendirildiği toplantının, çalışan memnuniyetinin artırılması ve kurum içi iletişimin daha etkin hale getirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi. Nazilli Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, katılımcı ve çözüm odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda çalışanların görüşlerinin alınmasına yönelik bu tür kurumsal buluşmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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