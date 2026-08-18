Nazilli Devlet Hastanesi'nden Sıcak Hava Uyarısı

Nazilli Devlet Hastanesi'nde aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek ve vatandaşları sıcak havalara karşı alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme standı açıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi poliklinik girişinde kurulan stantta, hasta ve hasta yakınlarına aşırı sıcakların özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireyler üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara sıcak havalarda sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için gün içerisinde yeterli miktarda sıvı tüketilmesi, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması, açık renkli ve uygun kıyafetlerin tercih edilmesi ve serin ortamlarda bulunulması gerektiği aktarıldı. Gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasıyla vatandaşların aşırı sıcaklara bağlı oluşabilecek sağlık sorunları konusunda farkındalıklarının artırılması ve sıcak havalarda sağlıklarını korumalarına yönelik bilinç kazandırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı