Nazilli'de zeytinlik alan yangını

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda yangın çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Nazilli ilçesi Dereağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangın söndürme helikopterlerinin havadan destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.