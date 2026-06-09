Nazilli'de TRSM danışanlarının hazırladığı eserler görücüye çıktı

Nazilli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanları tarafından hazırlanan el emeği ürünler düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

TRSM danışanlarının yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı ürünlerin yer aldığı 'TRSM El İşi Sergisi', düzenlenen törenle açıldı. Serginin açılışına Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan da katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen Kaymakam Huriye Küpeli Kan, danışanların hazırladığı el işi ürünleri inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergide yer alan eserlerin hazırlanmasında gösterilen gayret, sabır ve üretkenliğin önemine dikkat çeken Kaymakam Küpeli Kan, danışanları ve emeği geçen sağlık çalışanlarını tebrik etti. Sergi ziyareti sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Küpeli Kan, vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyerek sohbet etti. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarının sosyal yaşama katılımlarını desteklemek, özgüvenlerini artırmak ve üretkenliklerini teşvik etmek amacıyla hazırlanan sergide birbirinden değerli el emeği ürünler sergilendi. Ziyaretçiler tarafından ilgi gören eserler, danışanların rehabilitasyon süreçlerinde elde ettikleri gelişimleri ve üretkenliklerini ortaya koydu. Nazilli Devlet Hastanesi yetkilileri, danışanların sosyal hayata aktif katılımını destekleyen bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, serginin hazırlanmasında emeği bulunan tüm danışanlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı