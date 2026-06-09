Haberler

Nazilli'de TRSM danışanlarının hazırladığı eserler görücüye çıktı

Nazilli'de TRSM danışanlarının hazırladığı eserler görücüye çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazilli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarının yıl boyunca hazırladığı el işi ürünler, düzenlenen sergiyle ziyaretçilere sunuldu. Kaymakam Huriye Küpeli Kan'ın katılımıyla açılan sergide, danışanların üretkenliği ve rehabilitasyon süreçlerindeki gelişimleri sergilendi.

Nazilli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanları tarafından hazırlanan el emeği ürünler düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

TRSM danışanlarının yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı ürünlerin yer aldığı 'TRSM El İşi Sergisi', düzenlenen törenle açıldı. Serginin açılışına Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan da katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen Kaymakam Huriye Küpeli Kan, danışanların hazırladığı el işi ürünleri inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergide yer alan eserlerin hazırlanmasında gösterilen gayret, sabır ve üretkenliğin önemine dikkat çeken Kaymakam Küpeli Kan, danışanları ve emeği geçen sağlık çalışanlarını tebrik etti. Sergi ziyareti sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Küpeli Kan, vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyerek sohbet etti. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarının sosyal yaşama katılımlarını desteklemek, özgüvenlerini artırmak ve üretkenliklerini teşvik etmek amacıyla hazırlanan sergide birbirinden değerli el emeği ürünler sergilendi. Ziyaretçiler tarafından ilgi gören eserler, danışanların rehabilitasyon süreçlerinde elde ettikleri gelişimleri ve üretkenliklerini ortaya koydu. Nazilli Devlet Hastanesi yetkilileri, danışanların sosyal hayata aktif katılımını destekleyen bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, serginin hazırlanmasında emeği bulunan tüm danışanlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı

CHP Grup Toplantısı öncesi Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı

Bu kaçamağı affetmedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Savaş şiddetlenebilir! ABD ordusuna ait helikopter düştü
Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu

Dev ikramiye 1 kişiye çıktı! Türkiye'nin en zenginlerinden oldu
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi

Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi
Hakkari'de evinin bodrumunda ölü bulunan kadının kocası yakalandı

Evinin bodrumunda ölü bulunmuştu: Kocası kıskıvrak yakalandı