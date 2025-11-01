Haberler

Nazilli'de Kestane Hasadı Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

Nazilli'de Kestane Hasadı Renkli Görüntülerle Gerçekleşti
Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kestane hasadı, ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen etkinlikte gerçekleştirildi. Zorlu arazide yapılan hasada kadınların katkısı önemli olurken, Kaymakam Huriye Küpeli Kan, kestanenin bölgede önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin kestane üretiminde ilk sıralarda yer alan Aydın'ın Nazilli ilçesinde kestane hasadı yapıldı. İlçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan başta olmak üzere ilçe protokolünün de katıldığı bin 300 rakımlı Kaşıkçılar Mahallesi'nde düzenlenen hasat renkli görüntülerle gerçekleştirildi.

Nazilli Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe ilçe protokolü, mahalle muhtarları ve mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Kaşıkçılar Mahalle Muhtarı Muhammet Çobanoğlu ve mahalle halkının ev sahipliğinde gerçekleştirilen kestane hasadına Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Çevikçelik, Nazilli Orman İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Karasulu, çok sayıda kurum personeli ile Çatak Muhtarı Mehmet Bilici, Kuşçular Muhtarı Ramazan Kömürcüoğlu, Yukarı Örencik Muhtarı Hasan Özkaya, Apaklar Muhtarı Mehmet Apak, Aşağı Örencik Muhtarı Mükremin Karakurt ve Hasköy Muhtarı Mehmet Cırcır katıldı. Protokol üyeleri, çalışanlarla önce kahvaltı yaptı ardından da kestane hasadına destek verdi.

Bin 300 rakımda zorlu hasat mesaisi

Nazilli'nin en yüksek rakımlı mahalleleri arasında yer alan Kuşçular Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen hasat önce çırpma işlemi ile başladı. Ardından ağaçtan düşürülen kestaneler kadın işçiler tarafından toplanarak çuvallara dolduruldu. Mahallenin gençlerinin zorlu arazide taşıyarak köye ulaştırdığı kestaneler özel kuyulara alındı. Üzerleri örtülen dışında dikenli kabuk bulunan kestanelerin 15 gün süre ile bekletilmelerinin ardından tekrardan kuyulardan çıkartılarak patoz yardımıyla kabuklarından ayrılıp satışa sunulacağı ifade edildi.

Zorlu mesaiye ilçe protokolünden moral desteği

Dağların zirvelerinde büyük emeklerle gerçekleştirilen kestane hasadının zor ve meşakkatli olduğunu ifade eden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan: "Nazilli'nin yaklaşık 20 mahallesinde kestane hasadı sürüyor. Hasatta kadınlarımızın da büyük emeği var. Neredeyse 10 asra dayanan yaşamları ile kestane ağaçları bereketini halkımızla paylaşmaya devam ediyor. Bu dağlarımızda Türkiye'nin en önemli ürünleri arasında yer alan incir ve zeytinin yanısıra kestanemiz de önemli bir gelir kaynağı. Arazi yapısı nedeniyle zor ve meşakkatli bir çalışma yapılıyor. Herkesin emeğine sağlık diyorum" dedi.

10 asırlık ağaçlarda hasat

Kestane hasadında önemli rol üstlenen kadınlar da Kaymakam Kan'a ve ilçe protokol üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden Cemile Kaşıkçı: "Dört mevsim çalışan ve üreten kadınlar olarak her zaman yakın desteğini gördüğümüz hemcinsimiz kaymakam kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Atalarımızın bin yıldan bu yana emek verdiği kestane ağaçlarımız bu yılda bereketi ile ekonomimize can katıyor. Bakımı ve hasadı zor şartlarda gerçekleştirdiğimiz kestanemizden elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlamaya devam edeceğiz. Sezonumuzun bereketli geçmesini diliyoruz" dedi. - AYDIN

