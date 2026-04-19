Nazilli'de vatandaşlara kalp sağlığı anlatıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Kalp Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme standı kuruldu.

Nazilli kurulan stantta vatandaşlara kalp sağlığının korunmasına yönelik bilgiler verilirken, özellikle fazla tuz tüketiminin zararlarına dikkat çekildi. Sağlık personelleri tarafından ziyaretçilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinlikte sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine vurgu yapılarak, dengeli beslenme, tuz tüketiminin azaltılması ve düzenli fiziksel aktivitenin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri anlatıldı. Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması gerektiği belirtilirken, düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiği ifade edildi. Yetkililer, kalp sağlığını korumanın bireylerin yaşam kalitesini artırdığını belirterek, "Kalbinize iyi bakmak, geleceğinize yapacağınız en değerli yatırımdır" mesajını vurguladı. - AYDIN

