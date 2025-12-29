Haberler

Nazilli'de öğretmenin 10 yıllık hayali kütüphaneye dönüştü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, İhsan İzgi İlkokulu Türkçe öğretmeni Gülderen Adar tarafından hayal edilen okul kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta, kütüphanenin eğitimdeki önemi ve kitap okumanın katkıları vurgulandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yaylapınar Mahallesi'ndeki İhsan İzgi İlkokulu Türkçe öğretmeni Gülderen Adar'ın 10 yıldır hayalini kurduğu okul kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, ilçe protokolü, mahalle halkı ile çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Açılış öncesi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, kurdele kesimiyle Yaylapınar İhsan İzgi İlkokulu'nun kütüphanesi resmen açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri tarafından kütüphaneye kitap hediye edilirken, kitap okumanın ve kütüphanelerin eğitimdeki yeri ve önemi vurgulandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek programda yaptığı konuşmada, kitap okumanın öğrencilerin hayal gücünü geliştirdiği, düşünme becerilerini güçlendirdiği ve bireysel gelişime önemli katkılar sunduğu ifade etti. Açılışı yapılan kütüphanenin, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlaması ve okuma kültürünün yaygınlaşmasına zemin oluşturması temenni eden Şimşek, kütüphanenin hayata geçirilmesinde emeği geçen öğrenci, öğretmen ve veliler başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti. - AYDIN

