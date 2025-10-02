Nazilli'de Güvenli Trafik Eğitimi Projesi Açılışı Yapıldı

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca hayata geçirilen 15 önemli projeden biri olan "Güvenli Trafik Eğitimi Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Nazilli Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında düzenlenen törene; Nazilli Kaymakamımız Sayın Huriye Küpeli Kan, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldıray Demir ile birlikte çok sayıda öğrenci, öğretmen ve okul idaresi katıldı.

İlçede dört yıldır başarıyla yürütülen proje ile geçtiğimiz yıl 4 bin öğrenci trafik güvenliği konusunda bilinçlendirildi. Yeni eğitim-öğretim yılında ise ilçedeki yaklaşık 2 bin 500 okul öncesi öğrenciye özel olarak oluşturulan trafik eğitim sahasında uygulamalı eğitim, yaklaşık 2 bin 400 ilkokul 4. sınıf öğrencisine ise okullarında teorik trafik eğitimi verilmesi planlanıyor. Eğitimler, polis memurları ve jandarma personeli rehberliğinde gerçekleştirilecek.

Projenin temel amacı; çocukların erken yaşta trafik bilinci kazanmalarını sağlamak, trafikte güvenli davranışları öğrenmelerini teşvik etmek ve bu alışkanlıkları hayatlarının bir parçası haline getirmek olarak belirtildi.

Tören sonunda, projeye destek veren kurumlara teşekkür edilirken, çalışmaların ilçedeki tüm öğrencilerin güvenli geleceğine katkı sunacağı vurgulandı. - AYDIN