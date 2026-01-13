Haberler

Nazilli'de Gebe Okulu eğitimleri aralıksız sürüyor

Nazilli'de Gebe Okulu eğitimleri aralıksız sürüyor
Güncelleme:
Nazilli Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yürütülen Gebe Okulu'nda anne adaylarına gebelik süreçleri hakkında kapsamlı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, gebelikte yaşanan değişiklikler, doğum süreci ve yenidoğanın bakımı gibi konularda bilgilendirme yapılıyor.

Nazilli Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu'nda anne adaylarına yönelik eğitimler devam ediyor.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen eğitimlerde; gebelikte annede meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, gebelikte beslenme, gebelik izlemleri, tüm gebelik dönemlerinde sık karşılaşılan sorunlar, doğum eyleminin belirtileri, hastaneye ne zaman gidilmesi gerektiği ve doğum çantası hazırlama konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim programında ayrıca normal doğum ve evreleri, doğum ağrısıyla baş etmede ilaçsız yöntemler, lohusalık döneminin yönetimi, yenidoğanın değerlendirilmesi ve ilk bakımı, doğum sonrası hastanede uygulanan taramalar, aşı ve ilaçlar ile yenidoğanın beslenmesi gibi başlıklara da yer verildi.

Merkezde görev yapan ebeler tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri teslim edildi. Yetkililer, gebelik sürecinin sağlıklı geçirilmesi ve anne-bebek sağlığının korunması amacıyla Gebe Okulu eğitimlerinin belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
