Nazilli'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Nazilli'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek başkanlığında ilkokul ve anaokulu müdürlerinin katılımıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde planlanan projeler ve aile değerlerini güçlendirmeye yönelik faaliyetler görüşüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek başkanlığında ilkokul ve anaokulu müdürlerinin katılımıyla sene başı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda önceki yıllarda yürütülen projeler masaya yatırılırken, yeni eğitim öğretim yılı için yapılacak planlamalar görüşüldü. Özellikle 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' çerçevesinde hayata geçirilecek çalışmalar gündeme alındı. Eğitimde niteliği artırmaya yönelik atılacak adımlar, ilçede uygulanacak projelerle birlikte planlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla, aile değerlerini güçlendirmeye yönelik faaliyetler de toplantının gündeminde yer aldı. Velilerle iş birliğinin geliştirilmesi, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerin önemi vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, okul öncesi eğitimin çocukların gelişiminde kritik bir basamak olduğu ifade edilerek, bu alanda erişim ve kalitenin artırılmasına yönelik stratejiler ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, "Maarif modelimizin ve aile odaklı çalışmalarımızın merkezinde çocuklarımız yer almaktadır. Özellikle okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin yükseltilmesi, geleceğimizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Toplantı, okul yöneticilerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Türkiye'nin gelecek vaad eden siyasetçileri! İlk sırada MHP'li isim var

MHP'nin birinci çıktığı anket
Kapalıçarşı'ya 1 milyar 250 milyonluk operasyon! 23 iş yeri basıldı, 40 kişi gözaltında

Kapalıçarşı'ya 1 milyar 250 milyonluk operasyon
Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi

Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afra Saraçoğlu'nun performansı Brezilya'da üniversitelerde ders konusu oldu!

Afra Saraçoğlu'nun performansı Brezilya'da üniversitelerde ders konusu oldu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.