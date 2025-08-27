Nazilli'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek başkanlığında ilkokul ve anaokulu müdürlerinin katılımıyla sene başı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda önceki yıllarda yürütülen projeler masaya yatırılırken, yeni eğitim öğretim yılı için yapılacak planlamalar görüşüldü. Özellikle 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' çerçevesinde hayata geçirilecek çalışmalar gündeme alındı. Eğitimde niteliği artırmaya yönelik atılacak adımlar, ilçede uygulanacak projelerle birlikte planlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla, aile değerlerini güçlendirmeye yönelik faaliyetler de toplantının gündeminde yer aldı. Velilerle iş birliğinin geliştirilmesi, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerin önemi vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, okul öncesi eğitimin çocukların gelişiminde kritik bir basamak olduğu ifade edilerek, bu alanda erişim ve kalitenin artırılmasına yönelik stratejiler ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, "Maarif modelimizin ve aile odaklı çalışmalarımızın merkezinde çocuklarımız yer almaktadır. Özellikle okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin yükseltilmesi, geleceğimizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Toplantı, okul yöneticilerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi. - AYDIN