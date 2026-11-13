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Nazilli'de 65 yaş üzeri vatandaşlara ayak bakımı ve podolojik değerlendirme sunuluyor

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Nazilli'de 65 yaş üzeri vatandaşlara ayak bakımı ve podolojik değerlendirme sunuluyor
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Nazilli'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yürütülen toplumsal katkı projesi kapsamında podolojik değerlendirme ve temel ayak bakımı hizmeti sunuluyor. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi'nde projeyi inceleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ayak sağlığının korunması ve sağlık sorunlarının erken tespit edilmesi amacıyla yürütülen toplumsal katkı projesi kapsamında vatandaşlara podolojik değerlendirme ve temel ayak bakımı hizmeti sunuluyor.

Nazilli'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen podolojik değerlendirme ve temel ayak bakımı hizmetleriyle ayak sağlığına ilişkin sorunların erken dönemde tespit edilmesi, komplikasyonların önlenmesi ve yaşlı bireylerde ayak sağlığı konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret ederek Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün onayı ve Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirilen projeyi yerinde inceledi. Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Podoloji Programı tarafından yürütülen proje hakkında Öğretim Görevlisi Dr. Fürüzan Bozkurt Kozan'dan bilgi alan Kaymakam Küpeli Kan, gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ve uygulamaları da inceledi.

Kaymakam Huriye Küpeli Kan, yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan proje dolayısıyla emeği geçen Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerine ve Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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