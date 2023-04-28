Nazilli Belediyesi'nin filosuna 2 araç daha katıldı

Nazilli belediyesi araç filosunu güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Nazilli'ye gönderilecek araçlardan ikisi daha ilçeye ulaştı.

Sabah erken saatlerde Belediye Meydanı'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen araçların tanıtımını gerçekleştiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Güne güzel bir müjde ile başladık. Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bakanlarımızın da tensipleriyle gönderilen araçların bir kısmı daha Nazilli halkımızın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah Pazartesi günü araçlarımız sahada çalışmaya başlayacak. Nazillimize hayırlı uğurlu olsun. Nazilli için en güzelini yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Gönderilen 2 adet çöp kamyonu yanı sıra geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yol süpürme aracı, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ise 6 silindirli hidromek motor greyder hibe edilmişti. - AYDIN