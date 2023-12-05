Nazilli Belediye Başkanı Gül Esin'in Kabrini Ziyaret Etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 89'uncu yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in kabrini ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıldönümünde Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'i mezarı başında andı. Eğriboyun Mezarlığı'na giderek Gül Esin'in kabrine çiçek bırakan Başkan Özcan; "Ülkemiz her alanda olduğu gibi kadın hakları konusunda da tüm dünyaya örnek olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 89 yıl önce bugün Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilmesiyle 1933 yılında Türkiye'nin ilk kadın muhtarı seçilen Gül Esin'in kabrini ziyaret ettim. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Atamız, Avrupa henüz kadın haklarından söz etmezken Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. Bu ülkemiz adına çok kıymetli bir adımdır. İnanıyorum ki kadınlarımızın isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Dileğimiz sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda kadın temsilinin daha çok artması, estetik zevk ve yüksek aklın timsali kadınlarımızın daha fazla yer almasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" ifadelerini kullandı. - AYDIN