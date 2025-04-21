Nazan Kesal, Furuğ Ferruhzad'ı canlandırdığı 'Yaralarım Aşktandır' oyunu ile sahnede
Nazan Kesal'ın tek kişilik oyunu 'Yaralarım Aşktandır', İranlı şair Furuğ Ferruhzad'ı canlandırıyor. Oyun, 4 Mayıs'ta Moda Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak.
Nazan Kesal'ın, İran'ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad'ı canlandırdığı "Yaralarım Aşktandır" adlı tek kişilik oyunu sahnelenmeye devam ediyor. Oyun, 4 Mayıs'ta Moda Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak.
Şebnem İşigüzel'in kaleme aldığı, Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği oyun, 4 Mayıs'ta Moda Sahnesi'nde İstanbullularla bir araya geliyor. Oyunun biletleri, Türkiye'nin önde gelen etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa sunuldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel