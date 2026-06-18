Haberler

Bilecik'te NATO zirvesi öncesi güvenlik planı masada

Bilecik'te NATO zirvesi öncesi güvenlik planı masada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında yapılan toplantıda, NATO Zirvesi süresince il genelinde alınacak güvenlik tedbirleri ve yol güzergahlarındaki planlamalar değerlendirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında NATO Zirvesi öncesi güvenlik planı masaya yatırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ve ilçe emniyet müdür ile amirlerinin katılımıyla 'Genel Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi süresince il genelinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Bu kapsamda; il geçiş noktaları, Yüksek Hızlı Tren Garı, şehirler arası otobüs terminalleri ile il sınırları içerisindeki yol güzergahlarında uygulanacak güvenlik planlamaları değerlendirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından zirve süresince vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede sağlanması amacıyla tüm birimlerin koordineli şekilde görev yapacağı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak kan gölüne döndü, yaralı babanın feryadı yürek dağladı: Sakın ölme

Sokak kan gölüne döndü, yaralı babanın feryadı yürek dağladı
Beş çocuğu ve beş torunu var! Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor

Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor
İletişim Başkanlığı'ndan 'Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' iddiasına yalanlama

Milyonları endişelendiren iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT dizisi setine polis baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan ABD ve İsrail'e meydan okuma: Zafer kazandık

Kalibaf'tan dünyayı sarsacak iddia
Tam 4 gol çıktı! İşte gecenin son maçında gülen taraf

Tam 4 gol çıktı! İşte gecenin son maçında gülen taraf
Kavşakta feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kavşakta feci kaza! Bu minibüs 3 kişiye mezar oldu