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NATO Zirvesi öncesi Ankara Havalimanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı

NATO Zirvesi öncesi Ankara Havalimanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı
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36. NATO Zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı'nda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Liderlerin karşılanacağı havalimanında diplomatik hazırlıklar hız kazandı.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı'nda güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

Başkentte 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı'nda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirveye katılacak liderlerin karşılanacağı havalimanında diplomatik hazırlıklar hız kazanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının da Ankara Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Emniyet güçleri tarafından giriş ve çıkış noktalarında denetimler sıklaştırılırken, havalimanı çevresinde de güvenlik uygulamaları yoğunlaştırıldı. Havalimanı çevresinde konuşlandırılan jammer araçlarıyla elektronik güvenlik tedbirlerinin de artırıldığı gözlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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