NATO'ya Karşı Yürüyüş Başlatan THTM, Eskişehir'de Destek Gördü

(ESKİŞEHİR) - NATO'ya karşı mücadele amacıyla İstanbul'dan Adana İncirlik Üssü'ne yürüyüş başlatan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Eskişehir'de açıklama yaptı. THTM Yürütme Kurulu Üyesi Burçak Özoğlu, "Yürüyoruz, dördüncü günümüzdeyiz. Kim yürüyor diye soracak olursanız, bu ülkenin bağımsızlıkçıları yurtseverleri, emekçileri, aydınları, gençleri, bu ülkenin geleceğinin de bugünün de dününün de hesabını sormak isteyenler yürüyor" dedi.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) NATO'ya karşı mücadele amacıyla İstanbul'dan Adana İncirlik Üssü'ne yürüyüş başlattı. Eskişehir'den de geçen THTM üyeleri, İsmet İnönü Caddesi'nden Ulus Anıtı'na kadar yürüyüş düzenledi. 'Katil NATO, ülkemizden defol', 'Filistin halkı yalnız değildir', 'Yurtseverler NATO'ya boyun eğmiyor' sloganlarını atan yüzlerce kişiye çevreden geçen vatandaşlar da destek verdi.

"Yürürken büyüyerek ilerledik"

Ulus Anıtı'nda basın açıklaması yapan THTM Yürütme Kurulu Üyesi Burçak Özoğlu, şunları söyledi:

"Yürüyoruz, dördüncü günümüzdeyiz. Kim yürüyor diye soracak olursanız, bu ülkenin bağımsızlıkçıları, yurtseverleri, emekçileri, aydınları, gençleri, bu ülkenin geleceğinin de bugünün de dününün de hesabını sormak isteyenler yürüyor. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi henüz çok genç bir platform. Bu ülkenin tüm bağımsızlıkçı, yurtsever tarihini yüklenerek bugüne geldik, bu yürüyüşümüzü başlattık. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin içindeki yurtseverler, laik duyarlılığı olanlar dediler ki, bu dönemin eylül ayından itibaren damgasını vuracak eylemimiz NATO'ya karşı yürüteceğimiz kampanya olacak. Biz 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bu kampanyamızı ilan ettik. Biz yürüyoruz, Kartal'dan başladık. Hem İstanbul'un işgale karşı mücadelesinde simge olmuş Kartallı Kazım'ın Kartal'ından başladık. Hem emekçi Kartal'ından başladık. Gebze'ye gittik. Yürüyüşümüz sadece yolları aşındırmakla değil, aynı zamanda yürürken de büyüyerek ilerledik. Sesimizi güçlendirerek ilerledik."