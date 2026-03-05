KFOR: "NATO'nun İran'a füze fırlattığı iddiası asılsızdır"

NATO Kosova Gücü'nden (KFOR) yapılan açıklamada, NATO'nun Kosova'daki Bondsteel kampı veya Kosova'daki diğer tesislerinden İran'a füze fırlatıldığına ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

NATO Kosova Gücü (KFOR), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle bölgede yükselen tansiyon ve sosyal medyada yer alan dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. KFOR tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada NATO'nun Kosova'daki tesislerinden İran'a yönelik füzeler fırlatıldığına ilişkin iddialar yayıldığı kaydedildi. KFOR yetkilileri, NATO'nun böyle bir faaliyete kesinlikle dahil olmadığının altını çizerek, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ittifakın mevcut hava harekatında yer almadığını açıkça ifade ettiğini hatırlattı.

KFOR ayrıca, ABD'nin Kosova'da güvenliğin ve bölgesel istikrarın desteklenmesinde kilit rol oynamaya devam ettiğini kaydetti. ABD'nin KFOR bünyesinde yaklaşık 600 askerle görev yaptığı, Doğu Bölgesel Komutanlığı'nı (RC-East) yönettiği ve günlük devriyelerden tatbikatlara, yerel topluluklarla temaslardan yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma projelerine kadar birçok faaliyete katkı sunduğu belirtildi.

Kosova'daki KFOR

Çok uluslu bir yapıya sahip olan Kosova'daki KFOR misyonu, 28 farklı ülkeden asker görev yapıyor. En büyük kontenjanı ABD sağlarken, Türkiye Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler de önemli katkılar sunuyor. Litvanya ve Karadağ gibi ülkeler ise sınırlı sayıda askerle temsil ediliyor. KFOR, BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı temelinde Kosova'da yaşayan tüm insanlar için güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamaya yönelik görevini sürdürdüğünü bir kez daha vurguladı. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı