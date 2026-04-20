NATO Genel Sekreteri Rutte Türkiye'ye gidecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, temaslarda bulunmak üzere 21 ve 22 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

NATO tarafından yapılan açıklamaya göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte iki günlük resmi bir ziyaret için Türkiye'de olacak. Genel Sekreter, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde Ankara'da olacak. Söz konusu ziyaret kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmeler yapacağı bildirildi.

Türkiye, 2026 NATO Zirvesi'ne Ankara'da ev Sahipliği yapacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye ziyaretinde ana konu olarak NATO 2026 Zirvesinin öne çıkması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye ziyaretinde ayrıca bölgesel ve küresel güvenlik konularının da gündeme gelebilir. Genel Sekreterin Ankara ziyaretlerinde ana gündem maddesinin bu zirvenin hazırlık çalışmaları olması bekleniyor.

2026 NATO Zirvesi bu yıl 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi'nin ardından tarihinde ikinci kez NATO liderlerini ağırlayacak. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
