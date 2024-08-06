Narkotik köpeği Gill ilk görevinde uyuşturucuya geçit vermedi

BİTLİS - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Başkanlığı tarafından eğiticisi ile birlikte Bitlis'te görevlendirilen narkotik köpeği Gill, ilk görevinde uyuşturucuya geçir vermedi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan'da yol kontrolleri esnasında durdurulan bir otobüs içerisinde narkotik köpeği Gill ile birlikte arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada, valiz içerisine zulalanmış tek parça halinde 2 kilo 78 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınan otobüs içerisinde yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu D.N.A. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.