NARKO Aydın uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 1 tutuklama

AYDIN - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen ve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan, işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Efeler ilçesi Orta Mahalle'de E.C.G. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla E.C.G.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.