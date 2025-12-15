Karabatak'ın 3. kitabı çıktı

Mizah yazarı Naif Karabatak'ın deneme-mizah türündeki üçüncü kitabı "Kahvaltı Haberleri" yayımlandı. 144 Sayfadan oluşan kitapta, günlük yaşamdan izler taşıyan 28 mizahi öykü ve deneme yer alıyor.

Kitabın kapak çizgisi karikatür sanatçısı Ahmet Akil Yağınlı tarafından hazırlanırken, arka kapak yazısını Yazar Mehmet Ali Başaran kaleme aldı. Kapak tasarımı ise kitabın yazarı Naif Karabatak tarafından yapıldı. "Kahvaltı Haberleri", internet satış siteleri ile kitap satış noktalarından temin edilebiliyor.

1964 doğumlu olan Naif Karabatak, gazeteciliğe 1979 yılında, yazarlığa ise 2000 yılında başladı. Daha çok mizah alanında olmak üzere yerel ve ulusal gazetelerde yazıları yayımlanan Karabatak, 2005 yılında Abad Yayınları'ndan mizah türündeki "Emmi Hortumu Taksana" adlı kitabını yayımladı. Yazar, 2020 yılında ise KDY Yayınları'ndan çıkan "Yağlı Yavan" adlı kitabıyla okurların karşısına çıktı.

Karabatak'ın "Dursun Çavuş" adlı uzun metraj ve "Bir Avuç" adlı kısa metraj hikayeleri sinemaya uyarlandı. Başarılı yazar, 2005 yılında GAP Gazeteciler Birliği tarafından "Yılın Yazarı", 2020 yılında ise Dilhane Dergisi tarafından "Yılın Öykücüsü" seçildi.

Evli ve biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuk babası olan Naif Karabatak, yeni kitabıyla mizah severlerle bir kez daha buluşmanın mutluluğunu yaşadı. - ADIYAMAN