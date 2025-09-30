Haberler

Nahda Hareketi Temsilcisi Chkoundali: Türkiye'deki seçimleri takip ediyor, dua ediyoruz

Nahda Hareketi Temsilcisi Chkoundali: Türkiye'deki seçimleri takip ediyor, dua ediyoruz
Uluslararası Kudüs ve Filistin Destek Kadın Birliği temsilcileri, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Uluslararası Kudüs ve Filistin Destek Kadın Birliği temsilcileri, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Nahda Hareketi temsilcisi, "Erdoğan'ın Türkiye'deki seçimlerini biz Tunus'ta büyük bir heyecanla, adeta kendi seçimimizmiş gibi takip ediyor ve dua ediyoruz" dedi.

62 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Kudüs ve Filistin Destek Kadın Birliği temsilcileri, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Uluslararası Filistin Kadın Birliği temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, "AK Parti olarak Filistin davasını bir insanlık meselesi olarak görüyoruz. Bu buluşma hem dayanışmamızın hem de adalet arayışımızın somut bir göstergesidir" dedi.

17 farklı ülkeden gelen 40 temsilci, İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü ile görüştü. Heyetin başkanlığını; Kudüs ve Filistin Destek Kadın Birliği Genel Sekreteri Rebab Osmanlıoğlu, Öğretim Görevlisi ve Küresel Kadın Başkanlığı Üyesi Dr. Tuba Hacer Korkmaz, Cezayir Eski Milletvekili ve Fas Kudüs ve Filistin Destek Kadın Birliği Genel Sekreteri Dr. Aicha Belhadjar, Cezayir Parlamentosu Eski Milletvekili Samia Khamri üstlendi.

Toplantıda Filistin halkının yaşadığı insani sorunlar, Kudüs'ün korunması ve kadınların barışın tesisindeki rolü ele alındı. Katılımcılar, Filistin davasının uluslararası kamuoyunda daha güçlü bir şekilde savunulması için ortak hareket etme kararlılıklarını ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin meselesine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

"Türkiye'deki seçimleri takip ediyor, dua ediyoruz"

Toplantıda söz alan Uluslararası Filistin'e Destek Kadın Birliği Tunus Sorumlusu ve Nahda Hareketi üyesi Faiza Chkoundali, "Erdoğan'ın Türkiye'deki seçimlerini biz Tunus'ta büyük bir heyecanla, adeta kendi seçimimizmiş gibi takip ediyor ve dua ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
