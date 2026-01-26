Haberler

Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Kişi Dilucu Sınır Kapısı'nda Yakalandı

Güncelleme:
Iğdır'da yapılan operasyon sonucu, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan M. İ., Nahçıvan'dan Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Nahçıvan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Ocak 2026 tarihinde yürütülen "Aranan Şahısların Yakalanması" çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. İ. isimli şahıs, Nahçıvan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Yakalanan şahıs Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel


