Üye Girişi
Haberler

Naciye Kabakçı Anaokulu'ndan Anlamlı Program

Naciye Kabakçı Anaokulu'ndan Anlamlı Program
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karesi İlçesi Naciye Kabakçı Anaokulu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlediği programla milli ve manevi değerleri miniklerle bir araya getirdi.

Karesi İlçesi Naciye Kabakçı Anaokulu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlediği programla milli ve manevi değerleri miniklerle bir araya getirdi.

Karesi İlçesi'nde Naciye Kabakçı Anaokulu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde "Erdem, Değer, Eylem" planına uygun olarak özel bir program düzenledi. Programa Karesi İlçe Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Hulusi Karakuz ve gaziler katıldı. Etkinlik, vatan, bayrak ve ecdat sevgisinin ön planda tutulduğu anlam dolu bir atmosferde gerçekleşti.

Miniklerin sergilediği gösteriler, milli ve manevi duyguları pekiştirirken, şehitlerimizin anıldığı ve gazilerimize duyulan şükranların ifade edildiği duygu dolu anlara sahne oldu. Programda çocukların coşkulu performansları, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, çocukların bu yaşta böyle bir bilince sahip olmalarının kendisini mutlu ettiğini belirterek, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaymakam Arslanbaş, ayrıca gazilere saygılarını sunarak, onların fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini vurguladı. Bu tür etkinliklerin, genç nesillerin milli bilinçle yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Arslanbaş, miniklerin gösterilerinin sadece eğlenceli değil, aynı zamanda öğretici ve anlam dolu olduğunu da sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Yüzyılı Karesi Kültür Yerel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak

ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak
Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel ve DEM Partililerle tokalaştı

Dakikalar önce topa tuttuğu Özel'i karşısında görünce bambaşka davrandı
BUSKİ Bursa su kesintisi! 1-2 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı (KÜNEFE)? 1 Ekim Cuma Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? BIST100 Endeksi kaç puana düştü 1 Ekim Salı? Borsa çöktü mü? SON DAKİKA! 1 Ekim bugün Borsaya ne oldu? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 1 Ekim Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ekim Bala, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Serik, Konyaaltı 1-2 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BOP nedir? BOP ne demek, açılımı ne, Türkiye içinde mi? Adana ASKİ su kesintisi! 1-2 Ekim Seyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Türkiye savaşa girecek mi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Türk İsrail Savaşı çıkar mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'e ne dedi? KOSKİ Konya su kesintisi! 1-2 Ekim Selçuklu, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });