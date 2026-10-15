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Nabi Avcı'nın ilkokul müdürü Celalettin Demir 92 yaşında vefat etti

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Nabi Avcı'nın ilkokul müdürü Celalettin Demir 92 yaşında vefat etti
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Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın ilkokul müdürü Celalettin Demir, 92 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ikindi namazının ardından Şerifpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra şehir mezarlığına defnedilecek.

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın ilkokul müdürü Celalettin Demir hayatını kaybetti.

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, memleketi Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Demirköy İlkokulunda okuduğu sırada okul müdürü olan 82 yaşındaki emekli Öğretmen Celalettin Demir 92 yaşında hayatını kaybetti. Arifiye Köy Enstitüsünden 1951-1952'de mezun olan ve 1962 yılında Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ilkokul 4'üncü sınıfta iken okul müdürü olan Celalettin Demir'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Şerifpaşa Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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