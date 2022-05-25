MYP lideri Yılmaz, Türkiye-Amerika ilişkilerini değerlendirdi - Haberler

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MYP lideri Yılmaz, Türkiye-Amerika ilişkilerini değerlendirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MYP lideri Yılmaz, Türkiye-Amerika ilişkilerini değerlendirdi

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye için artık Amerika'yla bir gelecek planlama imkanı kalmamaktadır" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye için artık Amerika'yla bir gelecek planlama imkanı kalmamaktadır" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye-Amerika ilişkilerini dair yazılı bir açıklama yaptı. Yılmaz, "Türkiye için artık Amerika'yla bir gelecek planlama imkanı kalmamaktadır. Yunanistan'a bu kadar ağır silahlar sağlayan Amerika, bizi her geçen gün daha da kötü bir duruma düşürmektedir. Bu iş büyük bir savaşa doğru evirilmeden Türkiye, Amerika ve NATO dışında kendisine yeni müttefikler bulmak zorundadır. Özellikle savaş uçağımızı vermeyen Amerika askeri her alanda bize ambargo uygularken Yunan'ı güçlendirmektedir. Türkiye kendi göbeğini kendisi kesmek zorundadır. Bu şartlarda çok ciddi zarar göreceğimiz bir süreç içine sokulduk. Amerika ve Batı'nın pervasız politikalarına karşı Çin ve Rusya'nın gelişimi önemlidir. Bu cephenin güçlenmesi Amerika ve Batı için ne kadar büyük tehdit olursa Amerika ve Batı, Türkiye ve Türk devletlerinin kıymetini bilmesini zorunlu hale getirecektir. Bizim Türkiye olarak bu durumu en iyi şekilde kullanmamızdan başka çaremiz yoktur" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Amerika Birleşik Devletleri, Ahmet Reyiz Yılmaz, Muhafazakar, Türkiye, Yerel, Haberler

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