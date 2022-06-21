'müzikli Fethiye Akşamları' Başladı

Fethiye Belediyesi tarafından 20 Haziran-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 'Müzikli Fethiye Akşamları' açık hava konserleri, sanatçı Mustafa Selçukoğlu'nun sahnesiyle başladı.

Fethiye Belediyesi'nin organizasyonunda, sanatçılar; Ali Tunç, Adem Kazan, Aysun Karasaçlı, Mustafa Selçukoğlu ve Osman Batur Keser'in vereceği konserler, ilçenin farklı noktalarında halk ile buluşacak.

Sanatçı Mustafa Selçukoğlu ile başlayan 'Müzikli Fethiye Akşamları' 3. Etap Sahil Bandı'nda, halkın yoğun bir katılımıyla başladı. Halkın ilgiyle takip ettiği konserde vatandaşlar, Mustafa Selçukoğlu'nun seslendirdiği şarkılara eşlik edip saatlerce eğlendi.

Programa Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, eşi Çiğdem Karaca ve oğlu Deniz Karaca ile katılım sağladı. Başkan Karaca, "Geleneksel hale getirdiğimiz, Müzikli Fethiye Akşamları konserlerimize dün akşam güzel bir başlangıç yaptık. Tüm yurttaşlarımı ve misafirlerimizi yaz boyunca devam edecek olan konserlerimize davet ediyorum" dedi.

Bugün Şehit Fethi Bey Parkı'nda yapılması beklenen 'Müzikli Fethiye Akşamları' Adem Kazan Açık Hava Konseri'nin başka bir tarihe ertelendiği açıklandı.

ANKA / Yerel