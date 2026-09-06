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Cizre'de Evlilik Öncesi Eğitim Maratonu Başladı

Cizre'de Evlilik Öncesi Eğitim Maratonu Başladı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik eğitim seminerleri düzenlendi. Cizre Sosyal Hizmet Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, uzman eğitmenler evlilik sorumlulukları ve sağlıklı iletişim konularında bilgi verdi. Amaç, gençleri bilinçlendirerek huzurlu aile hayatına hazırlamak ve uyum sorunlarını önlemek.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinde eğitim maratonu başladı. Cizreli gençler evlilik öncesi süreçlere karşı bilgilendirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, gençlerin sağlam temeller üzerine kurulu bir aile yuvası oluşturmalarını desteklemek amacıyla önemli bir eğitim çalışması hayata geçirildi. "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen seminer ve eğitim programı evlilik hazırlığındaki gençlerden yoğun ilgi gördü. Cizre Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimlere, proje çerçevesinde başvuruda bulunan ve nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftler katıldı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde, evlilik sürecinin getirdiği sorumluluklar ve sağlıklı iletişim yolları detaylıca ele alındı. Düzenlenen programla, gençlerin evlilik öncesi süreçte bilinçlendirilmesi, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, olası uyum sorunlarının önüne geçilmesi ve çiftlerin huzurlu bir aile hayatına hazırlanmaları amaçlanıyor.

Proje kapsamındaki bilgilendirme ve destek eğitimlerinin ilçede devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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