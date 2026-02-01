Haberler

Arabanlı müteahhit Mehmet Kaya'dan Berat Kandili mesajı
Gaziantep'in Araban ilçesinde müteahhit Mehmet Kaya, Berat Kandili'nin önemine vurgu yaparak, bu gecenin bağışlanma ve günahlardan arınma fırsatı sunduğunu belirtti. Tüm inananların Berat Kandili'ni kutlayan Kaya, Ramazan ayına temiz bir şekilde ulaşmayı diledi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhit Mehmet Kaya, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Arabanlı müteahhit Mehmet Kaya yayımladığı mesajında, "Mübarek Ramazan ayının müjdecisi, ilahi rahmetle gönüllerimizin dolacağı Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimize sonsuz itaat ve teslimiyete vesile, bir diğer anlamıyla 'temize çıkma' olan berat, tüm inananlar için bir kez daha hatalardan dönme, af dileme, bağışlanma ve günahlardan arınma fırsatı sunacaktır. Yüce yaradan, inşallah bu mübarek gecenin hürmetine mağfiret isteyen tüm kullarının tövbesini kabul ederek beraatlerini verir ve inananlara Ramazan'a günahlarından arınmış şekilde ulaşmayı nasip eder. Bu mübarek gece vesilesiyle Mehmet Kaya İnşaat olarak yüce Allah'tan başta Arabanlı hemşerilerim olmak üzere tüm Türk milletinin Berat Kandili'ni kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
