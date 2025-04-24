Mustafakemalpaşa'da Su Kesintisi Duyurusu
BUSKİ Genel Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler 25 Nisan 2025 tarihinde başlayarak 26 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.
BUSKİ Genel Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; "BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züferbey Mahallesi, Stadyum Caddesi alt ve üst kısımlarında 25 Nisan 2025 tarihinde (YARIN) 22.00 ile 26 Nisan 2025 tarihinde (CUMARTESİ) 22: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA