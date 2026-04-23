Mustafa Yumlu ve Sefa Akgün çocukların çağrısını cevapsız bırakmadı

Erzurum spor'un başarılı futbolcuları Kaptanı Mustafa Yumlu ve Sefa Akgün, Evliya Çelebi İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek çocukları sevince boğdu. Ziyaretten habersiz olan öğrenciler futbolcuları, "Şaka mı bu yoksa rüya mı?" çığlıklarıyla karşıladı.

Ligi Şampiyon olarak tamamlayan Erzurum spor, Süper Lig sevincini çocuklarla paylaştı. Evliya Çelebi İlköğretim Okulu 4/B Sınıfı Öğretmeni Hacer Özcan'ın davetine olumlu cevap veren Erzurumsporlu futbolcular, şampiyonluk mücadelesinin devam etmesi nedeniyle ziyareti gerçekleştirmemişti. Bodrum maçı sonrası şampiyonluğunu ilan eden Erzurum spor için bir destek videosu yayınlayan Evliya Çelebi İlköğretim Okulu 4/B Sınıfı öğrencileri, "Biz sözümüzü tuttuk, sizi sonuna kadar destekledik. Haydi şimdi sıra sözünüzü tutun ve bize gelin" çağrısı yaptı. Çocukların çağrısını sosyal medya hesaplarından paylaşarak gelme sinyali veren Kaptan Mustafa Yumlu, beraberinde Sefa Akgün ile birlikte dün Evliya Çelebi'ye geldi.

"Mustafa Abi, Sefa Abi de gelmiş"

Öğretmen Hacer Özcan'ın giydirdiği formalarla 23 Nisan'ı kutladıklarını zanneden çocuklar, futbolcuların sınıfa girmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Erzurum spor Altyapısında oynayan 4/B Sınıfı öğrencisi Ahmet Fettah Karaoğlu, "Mustafa Abi, Sefa Abi de gelmiş" diye ilk çığlığı atınca onu çoçuklar takip etti ve sınıf bir anda bayram yerine döndü. "Şaka mı bu yoksa rüya mı" tepkisi verenlerin yanı sıra oley çekenler de vardı.

Formalarını imzaladılar

Çocuklarla bir anda sarmaş dolaş olan Kaptan Yumlu ve Sefa Akgün daha sonra giyilen formaları imzaladı ve spor salonunda üç ve dördüncü sınıflarla bir araya geldi. Çocukların birbirinden ilginç sorularını yanıtlayan Kaptan Yumlu ve Akgün, öğretmen ve öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirerek forma imzaladı.

Liderler ve oyunlar merak edildi

Küçükken hangi futbolcuyu örnek alıyordunuz sorusuna Kaptan Yumlu Trabzonspor'un ve milli takımın efsanelerinden Hami Mandıralı cevabını verirken, Sefa Akgün, "Benim örnek aldığım kişi Mustafa abiydi, zaten birlikte büyüdük. Biliyorsunuz ben de Trabzon Araklı doğumluyum. Mustafa Abi de Trabzon'un yetiştirdiği büyük futbolculardan biridir o nedenle benim örnek aldığım oydu" yanıtını verdi. 23 Nisan'da ne yapıyordunuz, nasıl kutluyordunuz şeklindeki soruya Kaptan Yumlu, "Beklemediğimiz yerden geldi" derken salonda gülüşmeler oldu. Çocukken en çok hangi oyunları oynuyordunuz sorusunu ise "Biz küçükken hep futbol oynadık. O zamanlar imkanlar bu kadar geniş değildi. Bir futbol topu alabilmek için günlerce beklediğimiz olurdu ama futboldan vazgeçmezdik" şeklinde yanıtladılar.

Yumlu: "Derslerinize önem verin"

Çocuklara nasihatlerde bulunmayı da ihmal etmeyen Kaptan Yumlu, "Oyunlar güzeldir ama gelip geçicidir. Derslerinize çok sıkı çalışarak başarılı olmalısınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz" mesajını verdi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Evliya Çelebi İlköğretim Okulu Müdürü Fikri Karagülle, çocukların unutulmaz bir gün yaşamasına yaptıkları katkıdan dolayı futbolculara teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı