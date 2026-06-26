Mustafa Düger'e 'Yerel Kültürü Yaşatma Hizmet Ödülü'

KIRŞEHİR (İHA) – Mustafa Düger Vakfı Başkanı Mustafa Düger, yerel kültürün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaları dolayısıyla başkente Değer Ödülleri'nde "Yerel Kültürü Yaşatma Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Kırşehir'in kültürel değerlerini yaşatmaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Mustafa Düger, özellikle "Adımı Sen Koy" projesiyle dikkat çekti. Proje kapsamında Kırşehir'de dünyaya gelen çocuklarına "Ahi" veya "Neşet" ismini veren ailelere 4 çeyrek altın hediye ediliyor. Verilen altınların, Ahilik kültürünün temelini oluşturan "açık el, açık kapı, açık sofra ve açık gönül" anlayışını simgelediği belirtildi. Ödül töreninde konuşan Düger, kültürel mirası yaşatmanın geleceğe yatırım yapmak anlamına geldiğini belirterek, Ankara merkezli bir vakıf olmalarına rağmen projeyi memleketi Kırşehir'de hayata geçirdiklerini ifade etti.

Yerel kültürün korunmasına yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan Mustafa Düger'in aldığı ödülün, Kırşehir'in kültürel mirasının yaşatılmasına sunduğu katkının bir göstergesi olduğu kaydedildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı