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Alman vatandaşı Ralf Sohn, Karabük'te Müslüman oldu

Alman vatandaşı Ralf Sohn, Karabük'te Müslüman oldu
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Karabük'te yaşayan 66 yaşındaki Alman vatandaşı Ralf Sohn, Müslüman eşinin yaşamından ve İslam'a dair paylaşımlarından etkilenerek araştırmalar yaptı ve kendi isteğiyle Müslüman olmaya karar verdi. Karabük İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getiren Sohn, 'Recep' ismini aldı. Merasimde duygusal anlar yaşanırken, Sohn'a ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve dini yayınlar hediye edildi.

Karabük'te yaşayan 66 yaşındaki Alman vatandaşı Ralf Sohn, müslüman eşinin yaşamından ve İslam'a ilişkin paylaşımlarından etkilenerek yaptığı araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar verdi. Karabük İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getiren Sohn, "Recep" ismini aldı.

Alman vatandaşı Ralf Sohn'un İslam'a uzanan yolculuğunda en büyük etkenlerden biri Müslüman olan eşi oldu. Eşinin inancını yaşayış biçiminden ve kendisiyle yaptığı sohbetlerden etkilenen Sohn, zaman içerisinde İslam dinine karşı ilgi duymaya başladı.

İslamiyet hakkında araştırmalar yapan ve dini konularda bilgi edinen 66 yaşındaki Sohn, yaptığı araştırmaların ardından kendi isteğiyle müslüman olma kararı aldı.

"Kelime-i Şehadet getirerek "Recep" ismini aldı"

Karabük İl Müftülüğündeki ihtida merasiminde Sohn'un eşi de yanında yer aldı. İl Müftüsü Ali Erhun tarafından Müslüman olmanın anlamı ve beraberinde getirdiği sorumluluklar hakkında bilgilendirilen Ralf Sohn, ardından Kelime-i Şehadet getirip "Recep" ismini aldı. Merasim sonrası Recep'e ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.

Duygusal anların yaşandığı merasim, İl Müftüsünün yaptığı dua ile sona erdi.

Müslüman eşinden aldığı ilhamla başlayan merakı zamanla araştırmaya dönüşen Alman vatandaşı Ralf Sohn için Karabük'te yeni bir hayatın kapısı aralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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