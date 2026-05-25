MÜSİAD Şube Başkanı Özdurdu'dan Kurban Bayramı mesajı

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların toplumsal diriliş ve kenetlenme vesilesi olduğunu belirterek, iş dünyasından sosyal hayata merhamet ve adaletin rehber edinilmesi gerektiğini vurguladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Özdurdu mesajında, "Bayramlar, yürekler arasında yıkılmaz köprülerin kurulduğu, dargınlıkların yerini kucaklaşmaya bıraktığı, umutlarımızın yeniden filizlendiği en müstesna zamanlardır. Bizler, tarih boyunca bayramlarımızı sadece birer takvim yaprağı ya da tatil dönemi olarak değil; toplumsal bir diriliş, kenetlenme ve topyekün bir gönül seferberliği olarak yaşadık. Bugün soframızdaki ekmeği paylaşırken bir ihtiyaç sahibinin kalbine dokunuyor, kapısını çaldığımız her komşumuzda toplumsal hafızamızı tazeliyor, dualarını aldığımız her büyüğümüzle köklerimize daha sıkı bağlanıyoruz. İnsanlığın çetin sınavlardan geçtiği, küresel ölçekte çatışmaların, adaletsizliklerin ve vicdan tutulmalarının yaşandığı bu zorlu çağda; Kurban Bayramı'nın özünde barındırdığı fedakarlık, paylaşma ve teslimiyet gibi yüce değerler bugün her zamankinden çok daha hayatidir. Bizler, iş dünyasından sosyal hayata kadar uzanan her alanda; merhameti, adaleti, ahde vefayı ve toplumsal sorumluluğu rehber edinen bir duruş sergilemeyi sadece bir vizyon değil, insani ve ahlaki bir ödev olarak görüyoruz. Bu mübarek günlerde de dünyanın neresinde olursa olsun zulme maruz kalan, gözyaşı döken mazlum ve mağdur kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyor, dualarımızı onların tez zamanda huzur ve selamete kavuşması için semaya yükseltiyoruz. Çok iyi biliyoruz ki, dünyayı saracak olan şefkat ve adalet, iyiliği çoğaltmak için attığımız her samimi adımda gizlidir. İyilik adına koyduğumuz her taş, insanlığın ortak geleceğini inşa eden birer tuğladır. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi hislerimle tebrik ediyor; bu kutlu günlerin tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket, adalet ve kalıcı bir barış getirmesini yürekten temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
